Повече клиенти
Разширете обхвата си с Shopify.
Станете видими в множество платформи с изкуствен интелект
Препоръчвайте продуктите си на купувачите от платформи като ChatGPT до Perplexity.
Достигнете до ценни клиенти в приложението Shop
Отключете вграден канал с милиони проверени купувачи по целия свят – със запазени данни за плащане и предпочитания за пазаруване, готови за използване.
Разширете се на нови пазари
Вземете магазин, който се адаптира към множество региони, търговски обекти и B2B купувачи. Всеки пазар получава свое собствено персонализирано изживяване при пазаруване.
Повече продажби
Възползвайте се от процеса на плащане, генериращ най-големите реализации на планетата.
Повече реализации
Плащането в Shopify с Shop Pay постига до 36% по-висока конверсия от конкуренцията.
Повече артикули в една поръчка
Потребителите на Shop Pay купуват с 10% повече продукти с всяка транзакция.
Повече връщащи се клиенти
Потребителите на Shop Pay са със 77% по-склонни да се върнат и да купят отново.
По-малко разходи
Запазете по-голямата част от приходите си.
По-ниска обща цена на собственост
36%
TCO е по-ниска в Sopify в сравнение с останалите търговски платформи.
По-ниски такси на платформата
23%
Намалете разходите си за платформа с до 23% и оперативните разходи с до 19%, като изградите бизнеса си в Shopify.
Актуализации се изпращат 2 пъти годишно
150+
Shopify никога не спира да развива иновативни решения.Така вашият екип от разработчици може да се съсредоточи върху други неща.
Мигрирайте към Shopify.
По-лесно е, отколкото си мислите.
Мигрирайте към Shopify.
По-лесно е, отколкото си мислите.
Продължавайте да продавате в движение
Продължете да реализирате продажби и запазете SEO класирането си непокътнато, докато мигрирате данните си.
Преместете се за рекордно кратко време
По-бързо е да се премине към Shopify, отколкото към други платформи. Не е чудно, че хиляди бизнеси мигрират тук всяка година.
Получете помощ в процеса
Оптимизирайте преместването си с революционни приложения за смяна на платформата и експерти по миграция.
Наблюдаваме над 20% увеличение на реализациите, без да използваме нови маркетингови тактики
Джуда ХоникманГлавен маркетингов директор, Slinger