Повече работа, по-малко пари.

Анимация на елементи на платформата на Shopify, като например анализи на търговци, продажби, обхват на клиенти и нарастващи поръчки от клиенти, се появяват и натрупват един върху друг.

Бизнесът се справя по-добре в Shopify. Това е факт.

  • Ruggable
  • Alo
  • Vuori
  • All Birds
  • Mattel
  • Poppi
  • Tecovas
  • Dr Squatch
  • Slinger
  • Glossier

Повече клиенти

Разширете обхвата си с Shopify.

Интерактивна анимация с използване на AI платформа за намиране и закупуване на продукти в чата.

Станете видими в множество платформи с изкуствен интелект

Препоръчвайте продуктите си на купувачите от платформи като ChatGPT до Perplexity.
Интерактивна анимация на уебсайт, трансформираща се на езици от множество географски региони.

Достигнете до ценни клиенти в приложението Shop

Отключете вграден канал с милиони проверени купувачи по целия свят – със запазени данни за плащане и предпочитания за пазаруване, готови за използване.
Интерактивна анимация, показваща потребител на приложението Shop, който отваря приложението, превърта през началната си страница, избира препоръчан магазин, наречен Villa, след което добавя чанта от магазина в количката си и плаща бързо и лесно.

Разширете се на нови пазари

Вземете магазин, който се адаптира към множество региони, търговски обекти и B2B купувачи. Всеки пазар получава свое собствено персонализирано изживяване при пазаруване.

Повече продажби

Възползвайте се от процеса на плащане, генериращ най-големите реализации на планетата.

Анимация на изображение на риза, влизаща в касата на Shopify чрез Shop Pay.

Повече реализации

Плащането в Shopify с Shop Pay постига до 36% по-висока конверсия от конкуренцията.
Анимация, показваща онлайн количка с от един до три артикула, бутон за плащане и бутон Shop Pay.

Повече артикули в една поръчка

Потребителите на Shop Pay купуват с 10% повече продукти с всяка транзакция.
Анимация, показваща графика с нарастващ процент на завръщащи се клиенти до 77%, с миниатюри на различни продуктови артикули, падащи на заден план.

Повече връщащи се клиенти

Потребителите на Shop Pay са със 77% по-склонни да се върнат и да купят отново.

По-малко разходи

Запазете по-голямата част от приходите си.

По-ниска обща цена на собственост

36%

TCO е по-ниска в Sopify в сравнение с останалите търговски платформи.

По-ниски такси на платформата

23%

Намалете разходите си за платформа с до 23% и оперативните разходи с до 19%, като изградите бизнеса си в Shopify.

Актуализации се изпращат 2 пъти годишно

150+

Shopify никога не спира да развива иновативни решения.Така вашият екип от разработчици може да се съсредоточи върху други неща.

Мигрирайте към Shopify.
По-лесно е, отколкото си мислите.

Продължавайте да продавате в движение

Продължете да реализирате продажби и запазете SEO класирането си непокътнато, докато мигрирате данните си.

Преместете се за рекордно кратко време

По-бързо е да се премине към Shopify, отколкото към други платформи. Не е чудно, че хиляди бизнеси мигрират тук всяка година.

Получете помощ в процеса

Оптимизирайте преместването си с революционни приложения за смяна на платформата и експерти по миграция.
Снимка на жена в тенис екипировка, който зарежда тенис топки от машина за изстрелване на топки Slinger в чанта Slinger.
Лого на Slinger
Наблюдаваме над 20% увеличение на реализациите, без да използваме нови маркетингови тактики
Джуда ХоникманГлавен маркетингов директор, Slinger

Защо бихте продавали някъде другаде?