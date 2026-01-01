По-ниска обща цена на собственост 36 % TCO е по-ниска в Sopify в сравнение с останалите търговски платформи.

По-ниски такси на платформата 23 % Намалете разходите си за платформа с до 23% и оперативните разходи с до 19%, като изградите бизнеса си в Shopify.