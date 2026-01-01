Több vásárló
Növeld az elérésed a Shopifyjal.
Legyél felfedezhető MI-alapú platformokon
A termékeidet olyan platformokon ajánlják a felhasználóknak, mint a ChatGPT vagy a Perplexity.
Érj el értékes ügyfeleket a Shop alkalmazáson keresztül
Érj el egy beépített csatornát, amely világszerte több millió ellenőrzött vásárlóhoz ad hozzáférést – elmentett fizetési adatokkal és vásárlási preferenciákkal.
Lépj be új piacokra
Hozz létre egy üzletet, amely rugalmasan alkalmazkodik több régióhoz, kiskereskedelmi helyszínhez és B2B-ügyfélhez. Minden piac saját, testre szabott vásárlási élményben részesül.
Több értékesítés
Használd ki a világ legjobban konvertáló pénztárát.
Több konvertálás
A Shopify pénztár a Shop Pay-jel akár 36%-kal magasabb konverziót ér el a versenytársakhoz képest.
Több egység tranzakciónként
A Shop Pay felhasználói minden tranzakció során 10%-kal több terméket vásárolnak.
Több visszatérő vásárló
A Shop Pay felhasználói 77%-kal nagyobb valószínűséggel térnek vissza és vásárolnak újra.
Kevesebb költség
Tarts meg többet abból, amit megkeresel.
Alacsonyabb teljes tulajdonlási költség
36%
A Shopify teljes tulajdonlási költsége alacsonyabb, mint más kereskedelmi platformokon.
Alacsonyabb platformhasználati díjak
23%
Csökkentsd akár 23%-kal a platformhasználati díjakat és akár 19%-kal az üzemeltetési költségeket a Shopifyjal.
Frissítések évente kétszer
150+
A Shopify soha nem hagy fel az újítással, így a fejlesztőcsapatod más dolgokra koncentrálhat.
Válts a Shopifyra.
Könnyebb, mint gondolnád.
Válts a Shopifyra.
Könnyebb, mint gondolnád.
Költözés közben is folytatódhat az értékesítés
Folytasd az értékesítést és őrizd meg SEO-ranglistában betöltött helyedet az adatok migrálása közben.
Költözz át rekordidő alatt
Gyorsabban lehet átköltözni a Shopifyra, mint más platformokra. Nem csoda, hogy évente több ezer vállalkozás költözik ide.
Kérj segítséget útközben
Tedd könnyebbé a költözést korszakalkotó platformváltási alkalmazásokkal és migrációs szakértőkkel.
Több mint 20%-os növekedést tapasztaltunk a konverziók terén, új marketingtaktikák alkalmazása nélkül
Juda HonickmanMarketingigazgató, Slinger