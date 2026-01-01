Nagyobbat szól, kevesebbért.

A Shopify platform elemeinek animációja, például a kereskedői analitika, értékesítés, ügyfélelérés és a növekvő megrendelések egymásra rétegződve jelennek meg.

A vállalkozásoknak jobban megy a Shopifyon. Ez tény.

  • Ruggable
  • Alo
  • Vuori
  • All Birds
  • Mattel
  • Poppi
  • Tecovas
  • Dr Squatch
  • Slinger
  • Glossier

Több vásárló

Növeld az elérésed a Shopifyjal.

Interaktív animáció, amelyben egy mesterségesintelligencia-platform segítségével keresnek és vásárolnak meg termékeket a chaten belül.

Legyél felfedezhető MI-alapú platformokon

A termékeidet olyan platformokon ajánlják a felhasználóknak, mint a ChatGPT vagy a Perplexity.
Egy interaktív animáció, amely során egy weboldal több földrajzi nyelvvé alakul át.

Érj el értékes ügyfeleket a Shop alkalmazáson keresztül

Érj el egy beépített csatornát, amely világszerte több millió ellenőrzött vásárlóhoz ad hozzáférést – elmentett fizetési adatokkal és vásárlási preferenciákkal.
Egy interaktív animáció, amelyben egy Shop alkalmazás-felhasználó megnyitja az alkalmazást, átgörgeti a Kezdőlapot, kiválasztja a Villa elnevezésű kiemelt üzletet, majd hozzáad egy kézitáskát a kosarához az üzletből, majd gyorsan és egyszerűen fizet a pénztárnál.

Lépj be új piacokra

Hozz létre egy üzletet, amely rugalmasan alkalmazkodik több régióhoz, kiskereskedelmi helyszínhez és B2B-ügyfélhez. Minden piac saját, testre szabott vásárlási élményben részesül.

Több értékesítés

Használd ki a világ legjobban konvertáló pénztárát.

Egy animált kép, amelyben egy póló a Shopify Checkoutot használja a Shop Pay segítségével.

Több konvertálás

A Shopify pénztár a Shop Pay-jel akár 36%-kal magasabb konverziót ér el a versenytársakhoz képest.
Egy animáció, amelyben egy online kosárban 1–3 tétel, a pénztár gomb és a Shop Pay gomb látható.

Több egység tranzakciónként

A Shop Pay felhasználói minden tranzakció során 10%-kal több terméket vásárolnak.
Egy animáció, amelyben egy grafikonon az látható, hogy a visszatérő vásárlók aránya 77%-ra nő, miközben a háttérben különféle termékek bélyegképei jelennek meg.

Több visszatérő vásárló

A Shop Pay felhasználói 77%-kal nagyobb valószínűséggel térnek vissza és vásárolnak újra.

Kevesebb költség

Tarts meg többet abból, amit megkeresel.

Alacsonyabb teljes tulajdonlási költség

36%

A Shopify teljes tulajdonlási költsége alacsonyabb, mint más kereskedelmi platformokon.

Alacsonyabb platformhasználati díjak

23%

Csökkentsd akár 23%-kal a platformhasználati díjakat és akár 19%-kal az üzemeltetési költségeket a Shopifyjal.

Frissítések évente kétszer

150+

A Shopify soha nem hagy fel az újítással, így a fejlesztőcsapatod más dolgokra koncentrálhat.

Válts a Shopifyra.
Könnyebb, mint gondolnád.

Költözés közben is folytatódhat az értékesítés

Folytasd az értékesítést és őrizd meg SEO-ranglistában betöltött helyedet az adatok migrálása közben.

Költözz át rekordidő alatt

Gyorsabban lehet átköltözni a Shopifyra, mint más platformokra. Nem csoda, hogy évente több ezer vállalkozás költözik ide.

Kérj segítséget útközben

Tedd könnyebbé a költözést korszakalkotó platformváltási alkalmazásokkal és migrációs szakértőkkel.
Fotó egy teniszruhát viselő személyről, ahogy a Slinger labdadobóból teniszlabdákat pakol egy Slinger táskába.
Slinger logó
Több mint 20%-os növekedést tapasztaltunk a konverziók terén, új marketingtaktikák alkalmazása nélkül
Juda HonickmanMarketingigazgató, Slinger

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