Tarts meg többet abból, amit megkeresel.

Alacsonyabb teljes tulajdonlási költség 36 % A Shopify teljes tulajdonlási költsége alacsonyabb, mint más kereskedelmi platformokon.

Alacsonyabb platformhasználati díjak 23 % Csökkentsd akár 23%-kal a platformhasználati díjakat és akár 19%-kal az üzemeltetési költségeket a Shopifyjal.