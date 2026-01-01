Lebih banyak hasil, lebih sedikit biaya.

Animasi elemen platform Shopify, seperti analitik penjual, penjualan, jangkauan pelanggan, dan pesanan pelanggan yang terus bertambah muncul dan bertumpuk-tumpuk.

Bisnis lebih sukses di Shopify. Itu fakta.

  • Ruggable
  • Alo
  • Vuori
  • All Birds
  • Mattel
  • Poppi
  • Tecovas
  • Dr Squatch
  • Slinger
  • Glossier

Lebih banyak pelanggan

Perluas jangkauan Anda secara maksimal dengan Shopify.

Animasi interaktif yang menampilkan cara menggunakan platform AI untuk mencari dan membeli produk langsung melalui obrolan.

Ditemukan di berbagai platform AI

Rekomendasikan produk Anda kepada pembeli di berbagai platform, mulai dari ChatGPT hingga Perplexity.
Animasi interaktif yang menampilkan transformasi situs web ke dalam berbagai bahasa dan wilayah geografis.

Jangkau pelanggan potensial di aplikasi Shop

Buka akses ke saluran bawaan dengan jutaan pembeli terverifikasi di seluruh dunia—dengan detail pembayaran tersimpan dan preferensi belanja siap pakai.
Animasi interaktif yang menampilkan seorang pengguna membuka aplikasi Shop, menggulir di umpan beranda mereka, memilih toko unggulan bernama Villa, menambahkan tas tangan ke keranjang belanja, lalu melakukan checkout dengan cepat dan mudah

Perluas ke pasar baru

Dapatkan toko yang fleksibel untuk mengakomodasi berbagai wilayah, lokasi ritel, dan pembeli B2B. Setiap pasar mendapatkan pengalaman berbelanja yang disesuaikan.

Lebih banyak penjualan

Dapatkan checkout dengan konversi tertinggi di dunia.

Animasi interaktif yang menampilkan gambar kemeja masuk ke halaman checkout Shopify menggunakan Shop Pay.

Lebih banyak konversi

Checkout Shopify dengan Shop Pay menghasilkan konversi hingga 36% lebih tinggi dibandingkan kompetitor.
Animasi yang menampilkan keranjang belanja online dengan satu hingga tiga item, dilengkapi tombol Checkout dan tombol Shop Pay.

Lebih banyak unit per transaksi

Pengguna Shop Pay membeli 10% lebih banyak produk dengan setiap transaksi.
Animasi yang menampilkan grafik pertumbuhan tingkat pelanggan yang kembali hingga 77%, dengan gambar mini berbagai item produk yang jatuh ke latar belakang.

Lebih banyak pelanggan yang kembali

Pengguna Shop Pay 77% lebih mungkin untuk kembali dan membeli lagi.

Pengeluaran lebih sedikit

Simpan lebih banyak penghasilan Anda.

Total biaya kepemilikan lebih rendah

36%

TCO di Shopify lebih rendah dibandingkan dengan platform perdagangan lainnya.

Biaya platform yang lebih rendah

23%

Pangkas biaya platform hingga 23% dan biaya operasional hingga 19% saat Anda membangun di Shopify.

Pembaruan dikirim 2x per tahun

150+

Shopify tak pernah berhenti menghadirkan inovasi baru. Jadi, tim pengembang Anda bisa fokus pada hal lain.

Bermigrasi ke Shopify.
Lebih mudah dari yang Anda pikirkan.

Terus berjualan saat Anda pindah

Terus berjualan dan pertahankan peringkat SEO saat Anda memigrasikan data.

Relokasi dalam waktu singkat

Pindah ke Shopify lebih cepat daripada platform lain. Tak heran ribuan bisnis bermigrasi ke sini setiap tahun.

Dapatkan bantuan di sepanjang jalan

Permudah proses perpindahan Anda dengan aplikasi replatforming revolusioner dan para ahli migrasi.
Foto seorang wanita mengenakan pakaian tenis sedang memasukkan bola tenis dari peluncur bola Slinger ke dalam tas Slinger.
Logo Slinger
Kami telah melihat peningkatan konversi lebih dari 20% tanpa menggunakan taktik pemasaran baru
Juda HonickmanCMO, Slinger

Buat apa menjual di tempat lain?