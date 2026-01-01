Lebih banyak pelanggan
Perluas jangkauan Anda secara maksimal dengan Shopify.
Ditemukan di berbagai platform AI
Rekomendasikan produk Anda kepada pembeli di berbagai platform, mulai dari ChatGPT hingga Perplexity.
Jangkau pelanggan potensial di aplikasi Shop
Buka akses ke saluran bawaan dengan jutaan pembeli terverifikasi di seluruh dunia—dengan detail pembayaran tersimpan dan preferensi belanja siap pakai.
Perluas ke pasar baru
Dapatkan toko yang fleksibel untuk mengakomodasi berbagai wilayah, lokasi ritel, dan pembeli B2B. Setiap pasar mendapatkan pengalaman berbelanja yang disesuaikan.
Lebih banyak penjualan
Dapatkan checkout dengan konversi tertinggi di dunia.
Lebih banyak konversi
Checkout Shopify dengan Shop Pay menghasilkan konversi hingga 36% lebih tinggi dibandingkan kompetitor.
Lebih banyak unit per transaksi
Pengguna Shop Pay membeli 10% lebih banyak produk dengan setiap transaksi.
Lebih banyak pelanggan yang kembali
Pengguna Shop Pay 77% lebih mungkin untuk kembali dan membeli lagi.
Pengeluaran lebih sedikit
Simpan lebih banyak penghasilan Anda.
Total biaya kepemilikan lebih rendah
36%
TCO di Shopify lebih rendah dibandingkan dengan platform perdagangan lainnya.
Biaya platform yang lebih rendah
23%
Pangkas biaya platform hingga 23% dan biaya operasional hingga 19% saat Anda membangun di Shopify.
Pembaruan dikirim 2x per tahun
150+
Shopify tak pernah berhenti menghadirkan inovasi baru. Jadi, tim pengembang Anda bisa fokus pada hal lain.
Bermigrasi ke Shopify.
Lebih mudah dari yang Anda pikirkan.
Bermigrasi ke Shopify.
Lebih mudah dari yang Anda pikirkan.
Terus berjualan saat Anda pindah
Terus berjualan dan pertahankan peringkat SEO saat Anda memigrasikan data.
Relokasi dalam waktu singkat
Pindah ke Shopify lebih cepat daripada platform lain. Tak heran ribuan bisnis bermigrasi ke sini setiap tahun.
Dapatkan bantuan di sepanjang jalan
Permudah proses perpindahan Anda dengan aplikasi replatforming revolusioner dan para ahli migrasi.
Kami telah melihat peningkatan konversi lebih dari 20% tanpa menggunakan taktik pemasaran baru
Juda HonickmanCMO, Slinger