Mai mulți clienți
Extinde-ți la maximum raza de acțiune cu Shopify.
Lasă-te descoperit pe platformele de IA
Fă-ți produsele vizibile: recomandate cumpărătorilor pe platforme de la ChatGPT până la Perplexity
Atrage mai mulți clienți cu Shopify
Activează un canal integrat, cu milioane de cumpărători verificați din întreaga lume — cu detalii de plată salvate și cu preferințe de cumpărături gata de utilizare.
Dezvoltă-ți afacerea pe piețe noi
Creează-ți un magazin flexibil, adaptat pentru mai multe regiuni, locații fizice și clienți B2B. Fiecare piață beneficiază de o experiență de cumpărături personalizată.
Mai multe vânzări
Beneficiază de un proces de plată cu cea mai ridicată rată de conversie din lume
Conversii mai mari
Sistemul de plată Shopify cu Shop Pay convertește cu până la 36% mai bine decât concurența.
Mai multe unități per tranzacție
Utilizatorii Shop Pay cumpără cu 10% mai multe produse la fiecare tranzacție.
Mai mulți clienți recurenți
Utilizatorii Shop Pay prezintă cu 77% mai multe șanse să revină și să cumpere din nou.
Cheltuieli mai mici
Păstrează mai mult din ceea ce produci.
Cost total de proprietate mai mic
36%
Costul total de proprietate (CTP) este mai mic pe Shopify în comparație cu alte platforme comerciale.
Comisioane de platformă mai mici
23%
Construind pe Shopify, reduci costurile platformei cu până la 23%, iar costurile operaționale cu până la 19%.
Actualizări livrate de 2 ori pe an
150+
Cu Shopify inovațiile nu se opresc niciodată. Așadar, echipa ta de dezvoltare se poate concentra pe alte lucruri.
Migrează la Shopify.
E mai ușor decât crezi.
Migrează la Shopify.
E mai ușor decât crezi.
Continuă să vinzi în timp ce migrezi
Continuă să vinzi și păstrează-ți neatinsă poziția în clasamentul SEO pe măsură ce îți migrezi datele.
Migrează rapid, în timp record
Migrarea la Shopify se face mai rapid decât pe alte platforme. Nu e surprinzător că mii de afaceri migrează aici în fiecare an.
Beneficiază de ajutor la fiecare pas
Simplifică-ți migrarea, apelând la aplicații de schimbare a platformei revoluționare și la experți în migrare.
Am observat o creștere cu peste 20% a conversiilor, fără a utiliza tactici noi de marketing
Juda HonickmanCMO, Slinger