Obține mai mult, plătește mai puțin

Animație cu elemente ale platformei Shopify, precum analize privind comercianții, vânzări, atragerea clienților și comenzile în creștere ale clienților, care apar și se suprapun.

Afacerile prosperă pe Shopify. Este un fapt.

  • Ruggable
  • Alo
  • Vuori
  • All Birds
  • Mattel
  • Poppi
  • Tecovas
  • Dr Squatch
  • Slinger
  • Glossier

Mai mulți clienți

Extinde-ți la maximum raza de acțiune cu Shopify.

Animație interactivă cu utilizarea unei platforme de inteligență artificială pentru a găsi și cumpăra produse în cadrul chatului în direct.

Lasă-te descoperit pe platformele de IA

Fă-ți produsele vizibile: recomandate cumpărătorilor pe platforme de la ChatGPT până la Perplexity
Animație interactivă cu un site care se transformă în limbi din mai multe zone geografice.

Atrage mai mulți clienți cu Shopify

Activează un canal integrat, cu milioane de cumpărători verificați din întreaga lume — cu detalii de plată salvate și cu preferințe de cumpărături gata de utilizare.
Animație interactivă care prezintă un utilizator al aplicației Shop care deschide aplicația, derulează prin fluxul de întâmpinare, selectează un magazin recomandat numit Villa, apoi adaugă o geantă din magazin în coș și efectuează plata rapid și ușor.

Dezvoltă-ți afacerea pe piețe noi

Creează-ți un magazin flexibil, adaptat pentru mai multe regiuni, locații fizice și clienți B2B. Fiecare piață beneficiază de o experiență de cumpărături personalizată.

Mai multe vânzări

Beneficiază de un proces de plată cu cea mai ridicată rată de conversie din lume

Animație a unei imagini cu o cămașă care intră în procesul de efectuare a plății Shopify folosind Shop Pay.

Conversii mai mari

Sistemul de plată Shopify cu Shop Pay convertește cu până la 36% mai bine decât concurența.
Animație care prezintă un coș de cumpărături online cu unul până la trei articole, cu un buton de efectuare a plății și un buton Shop Pay.

Mai multe unități per tranzacție

Utilizatorii Shop Pay cumpără cu 10% mai multe produse la fiecare tranzacție.
Animație care prezintă un grafic în care rata clienților recurenți crește la 77%, cu miniaturi ale diferitelor produse apărând în fundal.

Mai mulți clienți recurenți

Utilizatorii Shop Pay prezintă cu 77% mai multe șanse să revină și să cumpere din nou.

Cheltuieli mai mici

Păstrează mai mult din ceea ce produci.

Cost total de proprietate mai mic

36%

Costul total de proprietate (CTP) este mai mic pe Shopify în comparație cu alte platforme comerciale.

Comisioane de platformă mai mici

23%

Construind pe Shopify, reduci costurile platformei cu până la 23%, iar costurile operaționale cu până la 19%.

Actualizări livrate de 2 ori pe an

150+

Cu Shopify inovațiile nu se opresc niciodată. Așadar, echipa ta de dezvoltare se poate concentra pe alte lucruri.

Migrează la Shopify.
E mai ușor decât crezi.

Continuă să vinzi în timp ce migrezi

Continuă să vinzi și păstrează-ți neatinsă poziția în clasamentul SEO pe măsură ce îți migrezi datele.

Migrează rapid, în timp record

Migrarea la Shopify se face mai rapid decât pe alte platforme. Nu e surprinzător că mii de afaceri migrează aici în fiecare an.

Beneficiază de ajutor la fiecare pas

Simplifică-ți migrarea, apelând la aplicații de schimbare a platformei revoluționare și la experți în migrare.
Fotografie cu o persoană îmbrăcată în echipament de tenis, care încarcă mingi de tenis dintr-un lansator Slinger într-un sac Slinger.
Sigla Slinger
Am observat o creștere cu peste 20% a conversiilor, fără a utiliza tactici noi de marketing
Juda HonickmanCMO, Slinger

De ce ai vinde în altă parte?