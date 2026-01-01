Păstrează mai mult din ceea ce produci.

Cost total de proprietate mai mic 36 % Costul total de proprietate (CTP) este mai mic pe Shopify în comparație cu alte platforme comerciale.

Comisioane de platformă mai mici 23 % Construind pe Shopify, reduci costurile platformei cu până la 23%, iar costurile operaționale cu până la 19%.