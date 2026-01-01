Για να σας μένουν περισσότερα.

Χαμηλότερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας 36 % Το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO) είναι χαμηλότερο στο Shopify σε σύγκριση με άλλες πλατφόρμες εμπορίου.

Χαμηλότερες χρεώσεις πλατφόρμας 23 % Μειώστε το κόστος της πλατφόρμας έως και 23% και το κόστος λειτουργίας έως και 19% χρησιμοποιώντας το Shopify.