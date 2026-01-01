Συν στα κέρδη, μείον στα έξοδα.

Κινούμενη εικόνα που δείχνει στοιχεία της πλατφόρμας του Shopify, όπως στοιχεία ανάλυσης εμπόρου, πωλήσεις, απήχηση σε πελάτες και ολοένα αυξανόμενες παραγγελίες πελατών, να εμφανίζονται διαδοχικά και να τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο.

Οι επιχειρήσεις είναι πιο πετυχημένες στο Shopify. Είναι γεγονός.

  • Ruggable
  • Alo
  • Vuori
  • All Birds
  • Mattel
  • Poppi
  • Tecovas
  • Dr Squatch
  • Slinger
  • Glossier

Περισσότεροι πελάτες

Επεκταθείτε παντού με το Shopify.

Διαδραστική κινούμενη εικόνα που δείχνει τη χρήση μιας πλατφόρμας ΤΝ για την εύρεση και την αγορά προϊόντων εντός της συνομιλίας.

Εξασφαλίστε ορατότητα σε πλατφόρμες ΤΝ

Προτείνετε τα προϊόντα σας στους αγοραστές σε πλατφόρμες από το ChatGPT έως το Perplexity.
Διαδραστική κινούμενη εικόνα ενός ιστότοπου που προσαρμόζεται σε γλώσσες διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών.

Προσεγγίστε πολύτιμους πελάτες στην εφαρμογή Shop

Ξεκλειδώστε ένα ενσωματωμένο κανάλι με εκατομμύρια επαληθευμένους αγοραστές παγκοσμίως, μαζί με τα αποθηκευμένα στοιχεία πληρωμής και τις προτιμήσεις αγορών τους.
Διαδραστική κινούμενη εικόνα που δείχνει έναν χρήστη της εφαρμογής Shop να ανοίγει την εφαρμογή, να περιηγείται στην αρχική του σελίδα, να επιλέγει ένα κατάστημα με το όνομα Villa, στη συνέχεια να προσθέτει μια τσάντα χειρός από το κατάστημα στο καλάθι του και να ολοκληρώνει την αγορά γρήγορα και εύκολα.

Επεκταθείτε σε νέες αγορές

Αποκτήστε ένα κατάστημα που προσαρμόζεται σε διαφορετικές περιοχές, τοποθεσίες λιανικού εμπορίου και αγοραστές B2B. Μια ειδικά διαμορφωμένη αγοραστική εμπειρία για την κάθε αγορά.

Περισσότερες πωλήσεις

Επωφεληθείτε από τη λειτουργία ολοκλήρωσης αγοράς με το υψηλότερο ποσοστό μετατροπής στον πλανήτη.

Κινούμενη εικόνα ενός πουκάμισου που μπαίνει στο ταμείο του Shopify με τη χρήση του Shop Pay.

Περισσότερες μετατροπές

Η ολοκλήρωση αγοράς του Shopify με το Shop Pay εξασφαλίζει έως και 36% υψηλότερο ποσοστό μετατροπής από τον ανταγωνισμό.
Κινούμενη εικόνα που δείχνει ένα ηλεκτρονικό καλάθι αγορών με ένα είδος να συμπληρώνεται με άλλα δύο είδη, ενώ εμφανίζονται τα κουμπιά ολοκλήρωσης αγοράς και Shop Pay.

Περισσότερα τεμάχια ανά συναλλαγή

Οι χρήστες του Shop Pay αγοράζουν 10% περισσότερα προϊόντα με κάθε συναλλαγή.
Κινούμενη εικόνα που δείχνει ένα γράφημα με το ποσοστό των πελατών που επιστρέφουν το οποίο φτάνει στο 77%, με μικρογραφίες διαφόρων προϊόντων να εμφανίζονται στο φόντο.

Περισσότεροι πελάτες που επιστρέφουν

Οι χρήστες του Shop Pay είναι κατά 77% πιθανότερο να επιστρέψουν και να αγοράσουν ξανά.

Λιγότερες δαπάνες

Για να σας μένουν περισσότερα.

Χαμηλότερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας

36%

Το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO) είναι χαμηλότερο στο Shopify σε σύγκριση με άλλες πλατφόρμες εμπορίου.

Χαμηλότερες χρεώσεις πλατφόρμας

23%

Μειώστε το κόστος της πλατφόρμας έως και 23% και το κόστος λειτουργίας έως και 19% χρησιμοποιώντας το Shopify.

Ενημερώσεις 2 φορές τον χρόνο

150+

Το Shopify δεν σταματά ποτέ να προσφέρει νέες καινοτομίες. Έτσι, οι προγραμματιστές σας μπορούν να επικεντρωθούν αλλού.

Κάντε μετεγκατάσταση στο Shopify.
Είναι πιο εύκολο από όσο νομίζετε.

Συνεχίστε να πουλάτε εν κινήσει

Μη σταματάτε να πραγματοποιείτε πωλήσεις και διατηρήστε την κατάταξή σας βάσει SEO άθικτη καθώς μετεγκαθιστάτε τα δεδομένα σας.

Μετακομίστε σε χρόνο ρεκόρ

Είναι πιο γρήγορο να έρθετε στο Shopify από ό,τι σε άλλες πλατφόρμες. Άλλωστε, δεν είναι περίεργο που χιλιάδες επιχειρήσεις μας προτιμούν κάθε χρόνο.

Λάβετε υποστήριξη στην πορεία

Βελτιστοποιήστε τη διαδικασία με πρωτοποριακές εφαρμογές αλλαγής πλατφόρμας και ειδικούς μετεγκατάστασης δεδομένων.
Φωτογραφία μιας γυναίκας με ρούχα τένις που τοποθετεί μπάλες του τένις από ένα μηχάνημα εκτόξευσης μπαλών Slinger σε μια τσάντα Slinger.
Λογότυπο Slinger
Παρατηρήσαμε αύξηση πάνω από 20% στις επιθυμητές ενέργειες χρηστών, χωρίς να ακολουθήσουμε κάποια νέα τακτική μάρκετινγκ
Juda HonickmanΔιευθυντής Μάρκετινγκ, Slinger

Γιατί, λοιπόν, να πουλάτε αλλού;