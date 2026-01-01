Περισσότεροι πελάτες
Επεκταθείτε παντού με το Shopify.
Εξασφαλίστε ορατότητα σε πλατφόρμες ΤΝ
Προτείνετε τα προϊόντα σας στους αγοραστές σε πλατφόρμες από το ChatGPT έως το Perplexity.
Προσεγγίστε πολύτιμους πελάτες στην εφαρμογή Shop
Ξεκλειδώστε ένα ενσωματωμένο κανάλι με εκατομμύρια επαληθευμένους αγοραστές παγκοσμίως, μαζί με τα αποθηκευμένα στοιχεία πληρωμής και τις προτιμήσεις αγορών τους.
Επεκταθείτε σε νέες αγορές
Αποκτήστε ένα κατάστημα που προσαρμόζεται σε διαφορετικές περιοχές, τοποθεσίες λιανικού εμπορίου και αγοραστές B2B. Μια ειδικά διαμορφωμένη αγοραστική εμπειρία για την κάθε αγορά.
Περισσότερες πωλήσεις
Επωφεληθείτε από τη λειτουργία ολοκλήρωσης αγοράς με το υψηλότερο ποσοστό μετατροπής στον πλανήτη.
Περισσότερες μετατροπές
Η ολοκλήρωση αγοράς του Shopify με το Shop Pay εξασφαλίζει έως και 36% υψηλότερο ποσοστό μετατροπής από τον ανταγωνισμό.
Περισσότερα τεμάχια ανά συναλλαγή
Οι χρήστες του Shop Pay αγοράζουν 10% περισσότερα προϊόντα με κάθε συναλλαγή.
Περισσότεροι πελάτες που επιστρέφουν
Οι χρήστες του Shop Pay είναι κατά 77% πιθανότερο να επιστρέψουν και να αγοράσουν ξανά.
Λιγότερες δαπάνες
Για να σας μένουν περισσότερα.
Χαμηλότερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας
36%
Το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO) είναι χαμηλότερο στο Shopify σε σύγκριση με άλλες πλατφόρμες εμπορίου.
Χαμηλότερες χρεώσεις πλατφόρμας
23%
Μειώστε το κόστος της πλατφόρμας έως και 23% και το κόστος λειτουργίας έως και 19% χρησιμοποιώντας το Shopify.
Ενημερώσεις 2 φορές τον χρόνο
150+
Το Shopify δεν σταματά ποτέ να προσφέρει νέες καινοτομίες. Έτσι, οι προγραμματιστές σας μπορούν να επικεντρωθούν αλλού.
Κάντε μετεγκατάσταση στο Shopify.
Είναι πιο εύκολο από όσο νομίζετε.
Κάντε μετεγκατάσταση στο Shopify.
Είναι πιο εύκολο από όσο νομίζετε.
Συνεχίστε να πουλάτε εν κινήσει
Μη σταματάτε να πραγματοποιείτε πωλήσεις και διατηρήστε την κατάταξή σας βάσει SEO άθικτη καθώς μετεγκαθιστάτε τα δεδομένα σας.
Μετακομίστε σε χρόνο ρεκόρ
Είναι πιο γρήγορο να έρθετε στο Shopify από ό,τι σε άλλες πλατφόρμες. Άλλωστε, δεν είναι περίεργο που χιλιάδες επιχειρήσεις μας προτιμούν κάθε χρόνο.
Λάβετε υποστήριξη στην πορεία
Βελτιστοποιήστε τη διαδικασία με πρωτοποριακές εφαρμογές αλλαγής πλατφόρμας και ειδικούς μετεγκατάστασης δεδομένων.
Παρατηρήσαμε αύξηση πάνω από 20% στις επιθυμητές ενέργειες χρηστών, χωρίς να ακολουθήσουμε κάποια νέα τακτική μάρκετινγκ
Juda HonickmanΔιευθυντής Μάρκετινγκ, Slinger