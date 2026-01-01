कम खर्च, ज़्यादा फ़ायदा.

Shopify के प्लेटफ़ॉर्म के अलग-अलग एलिमेंट्स का ऐनिमेशन जैसे मर्चेंट एनालिटिक्स, सेल्स, नए-नए ग्राहक तक पहुँचना, और लगातार बढ़ते हुए ग्राहक के ऑर्डर जो एक-दूसरे के ऊपर आते और इकट्ठा होते दिख रहे हैं.

Shopify पर कारोबार बेहतर प्रदर्शन करते हैं. यह सच है.

  • Ruggable
  • Alo
  • Vuori
  • All Birds
  • Mattel
  • Poppi
  • Tecovas
  • Dr Squatch
  • Slinger
  • Glossier

अधिक ग्राहक

Shopify के साथ अपनी पहुँच को तेज़ी से बढ़ाएँ.

एक इंटरऐक्टिव ऐनिमेशन जिसमें AI प्लेटफ़ॉर्म से चैट के अंदर ही प्रोडक्ट ढूँढकर ख़रीदते हुए दिखाया गया है.

हर एआई प्लेटफ़ॉर्म पर नज़र आएँ

ChatGPT से लेकर Perplexity तक के प्लेटफ़ॉर्म पर खरीदारों को अपने प्रोडक्ट का सुझाव दें.
एक इंटरऐक्टिव ऐनिमेशन जिसमें वेबसाइट अलग-अलग देशों और भाषाओं में बदलती हुई दिखती है.

Shop ऐप की मदद से अहम ग्राहकों तक पहुँचें

दुनिया भर के लाखों वेरिफ़ाइड दुकानदार तक पहुँचने का मौक़ा पाएँ जहाँ उनके पेमेंट की जानकारी सेव हो और शॉपिंग की प्राथमिकताएँ पहले से सेट हों.
एक इंटरऐक्टिव ऐनिमेशन जिसमें Shop ऐप के यूज़र ऐप खोलते हैं, अपने होम फ़ीड में स्क्रॉल करते हैं, Villa नाम की फ़ीचर्ड स्टोर को चुनते हैं, वहाँ से एक हैंडबैग अपने कार्ट में डालते हैं, और फिर जल्दी और आसानी से चेकआउट कर लेते हैं.

नए मार्केट में विस्तार करना

ऐसा स्टोर बनाएँ जो अलग-अलग क्षेत्रों, रिटेल लोकेशन और B2B खरीदारों के लिए आसानी से काम करे. हर मार्केट का अपना कस्टमाइज़्ड शॉपिंग अनुभव होता है.

अधिक बिक्री

दुनिया के सबसे बेहतरीन कन्वर्टिंग चेकआउट का इस्तेमाल करें.

एक ऐनिमेशन जिसमें शर्ट की इमेज Shopify के चेकआउट में जाती है और Shop Pay से पेमेंट होती है.

ज़्यादा कन्वर्ज़न

Shop Pay के साथ Shopify चेकआउट, प्रतिस्पर्धियों के मुक़ाबले 36% तक ज़्यादा कन्वर्ज़न देता है
एक ऐनिमेशन जिसमें ऑनलाइन कार्ट में पहले एक आइटम दिख रहा है फिर बढ़कर तीन आइटम हो जाते हैं, और साथ में एक चेकआउट बटन और एक Shop Pay बटन भी नज़र आ रहा है.

हर लेन-देन में ज़्यादा यूनिट

Shop Pay यूज़र हर लेनदेन में 10% ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदते हैं.
एक ऐनिमेशन जिसमें एक ग्राफ़ दिखता है जिसमें लौटने वाले ग्राहक की दर बढ़कर 77% हो जाती है, और पीछे विभिन्न प्रोडक्ट आइटमों के थंबनेल गिरते हुए दिखते हैं.

अधिक ग्राहक वापस आते हैं

Shop Pay यूज़र के वापस आने और दोबारा खरीदारी करने की संभावना 77% ज़्यादा होती है.

कम खर्च

अपनी आमदनी का ज़्यादा हिस्सा अपने पास रखें.

स्वामित्व की कुल लागत (TCO) कम करें

36%

दूसरे कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म की तुलना में Shopify पर TCO कम है.

कम प्लेटफ़ॉर्म शुल्क

23%

Shopify पर अपना व्यवसाय बनाकर प्लेटफ़ॉर्म लागत में 23% तक और संचालन लागत में 19% तक की कटौती करें.

प्रति वर्ष 2 बार अपडेट भेजे जाते हैं

150+

Shopify नए इनोवेशन भेजना कभी बंद नहीं करता. इसलिए आपकी डेवलपमेंट टीम दूसरी चीज़ों पर फ़ोकस कर सकती है.

Shopify पर माइग्रेट करें.
यह आपके सोचने से कहीं अधिक आसान है.

चलते-फिरते भी बिक्री करते रहें

अपने डेटा को ट्रांसफ़र करते समय भी बिक्री जारी रखें और अपनी SEO रैंकिंग को बरकरार रखें.

रिकॉर्ड समय में रिलोकेट करें

अन्य प्लेटफ़ॉर्म की तुलना में Shopify पर जाना ज़्यादा तेज़ है. इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हर साल हज़ारों व्यवसाय इस पर आते हैं.

काम में सहायता पाएँ

गेम-चेंजिंग रिप्लेटफ़ॉर्मिंग ऐप्लिकेशन और माइग्रेशन विशेषज्ञों के साथ अपने बदलाव को सुव्यवस्थित करें.
टेनिस के कपड़े पहनी एक महिला की फ़ोटो जो Slinger बॉल लॉन्चर से टेनिस बॉल निकाल कर अपने Slinger बैग में भर रही है.
Slinger का लोगो
हमने बिना कोई नया मार्केटिंग तरीका अपनाए, कन्वर्ज़न में 20% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखी है
Juda HonickmanCMO, Slinger

आप कहीं और क्यों बेचेंगे?