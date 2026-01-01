अधिक ग्राहक
Shopify के साथ अपनी पहुँच को तेज़ी से बढ़ाएँ.
हर एआई प्लेटफ़ॉर्म पर नज़र आएँ
ChatGPT से लेकर Perplexity तक के प्लेटफ़ॉर्म पर खरीदारों को अपने प्रोडक्ट का सुझाव दें.
Shop ऐप की मदद से अहम ग्राहकों तक पहुँचें
दुनिया भर के लाखों वेरिफ़ाइड दुकानदार तक पहुँचने का मौक़ा पाएँ जहाँ उनके पेमेंट की जानकारी सेव हो और शॉपिंग की प्राथमिकताएँ पहले से सेट हों.
नए मार्केट में विस्तार करना
ऐसा स्टोर बनाएँ जो अलग-अलग क्षेत्रों, रिटेल लोकेशन और B2B खरीदारों के लिए आसानी से काम करे. हर मार्केट का अपना कस्टमाइज़्ड शॉपिंग अनुभव होता है.
अधिक बिक्री
दुनिया के सबसे बेहतरीन कन्वर्टिंग चेकआउट का इस्तेमाल करें.
ज़्यादा कन्वर्ज़न
Shop Pay के साथ Shopify चेकआउट, प्रतिस्पर्धियों के मुक़ाबले 36% तक ज़्यादा कन्वर्ज़न देता है।
हर लेन-देन में ज़्यादा यूनिट
Shop Pay यूज़र हर लेनदेन में 10% ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदते हैं.
अधिक ग्राहक वापस आते हैं
Shop Pay यूज़र के वापस आने और दोबारा खरीदारी करने की संभावना 77% ज़्यादा होती है.
कम खर्च
अपनी आमदनी का ज़्यादा हिस्सा अपने पास रखें.
स्वामित्व की कुल लागत (TCO) कम करें
36%
दूसरे कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म की तुलना में Shopify पर TCO कम है.
कम प्लेटफ़ॉर्म शुल्क
23%
Shopify पर अपना व्यवसाय बनाकर प्लेटफ़ॉर्म लागत में 23% तक और संचालन लागत में 19% तक की कटौती करें.
प्रति वर्ष 2 बार अपडेट भेजे जाते हैं
150+
Shopify नए इनोवेशन भेजना कभी बंद नहीं करता. इसलिए आपकी डेवलपमेंट टीम दूसरी चीज़ों पर फ़ोकस कर सकती है.
Shopify पर माइग्रेट करें.
यह आपके सोचने से कहीं अधिक आसान है.
Shopify पर माइग्रेट करें.
यह आपके सोचने से कहीं अधिक आसान है.
चलते-फिरते भी बिक्री करते रहें
अपने डेटा को ट्रांसफ़र करते समय भी बिक्री जारी रखें और अपनी SEO रैंकिंग को बरकरार रखें.
रिकॉर्ड समय में रिलोकेट करें
अन्य प्लेटफ़ॉर्म की तुलना में Shopify पर जाना ज़्यादा तेज़ है. इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हर साल हज़ारों व्यवसाय इस पर आते हैं.
काम में सहायता पाएँ
गेम-चेंजिंग रिप्लेटफ़ॉर्मिंग ऐप्लिकेशन और माइग्रेशन विशेषज्ञों के साथ अपने बदलाव को सुव्यवस्थित करें.
हमने बिना कोई नया मार्केटिंग तरीका अपनाए, कन्वर्ज़न में 20% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखी है
Juda HonickmanCMO, Slinger