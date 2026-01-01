Daugiau klientų
Pasiekite daug toliau su „Shopify“.
Būkite pastebėti įvairiose dirbtinio intelekto platformose
Pirkėjai įvairiose platformose, tokiose kaip „ChatGPT“, gali atrasti jūsų gaminius ir netgi pirkti – net neišeidami iš pokalbio.
Pritraukite naujus pirkėjus „Shop“ programėlėje
Atraskite integruotą kanalą, kuriame yra milijonai patvirtintų pirkėjų iš viso pasaulio, su išsaugotais mokėjimo duomenimis ir parengtomis naudoti pirkimo nuostatomis.
Plėskitės į naujas rinkas
Susikurkite parduotuvę, kuri prisitaiko prie įvairių regionų, mažmeninės prekybos vietų ir B2B pirkėjų. Kiekvienoje rinkoje kuriama individuali apsipirkimo patirtis.
Daugiau pardavimų
Pasitelkite geriausiai optimizuotą pirkimo procesą pasaulyje.
Didesnis konvertavimo rodiklis
„Shopify“ atsiskaitymas su „Shop Pay“ užtikrina iki 36 % didesnę konversiją nei konkurentų.
Daugiau vienetų per vieną operaciją
„Shop Pay“ naudotojai per kiekvieną operaciją perka 10% daugiau gaminių.
Daugiau sugrįžtančių klientų
„Shop Pay“ naudotojai 77% dažniau sugrįžta ir perka vėl.
Mažiau išlaidų
Pasilikite sau daugiau uždarbio.
Mažesnės visos nuosavybės išlaidos
36%
Visos nuosavybės išlaidos platformoje „Shopify“ yra mažesnės nei kitose prekybos platformose.
Mažesni platformos mokesčiai
23%
Kurdami parduotuvę platformoje „Shopify“ galite sumažinti platformos išlaidas iki 23%, o eksploatavimo išlaidas – iki 19%.
Atnaujinama 2 kartus per metus
150+
„Shopify“ niekada nenustoja siūlyti inovacijų. Todėl jūsų kūrėjų komanda gali sutelkti dėmesį į kitus dalykus.
Pereikite prie „Shopify“.
Tai lengviau nei manote.
Pereikite prie „Shopify“.
Tai lengviau nei manote.
Tęskite pardavimus persikeldami
Toliau pardavinėkite ir išlaikykite SEO reitingą perkeldami savo duomenis.
Persikelkite per rekordiškai trumpą laiką
Persikelti į „Shopify“ yra greičiau nei į kitas platformas. Nenuostabu, kad kasmet čia persikelia tūkstančiai įmonių.
Gaukite pagalbos proceso metu
Supaprastinkite persikėlimą pasitelkdami novatoriškas persikėlimo į kitą platformą programėles ir migracijos ekspertus.
Pastebėjome daugiau nei 20% padidėjusį konversijų skaičių netaikant jokių naujų rinkodaros taktikų.
Juda HonickmanCMO, Slinger