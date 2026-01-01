Geresnis rezultatas už mažesnę kainą.

„Shopify“ platformos elementų animacija, pvz., prekybininkų analitika, pardavimai, klientų pasiekiamumas ir augantys klientų užsakymai, kurie atsiranda ir kaupiasi į vieną krūvą.

Platformoje „Shopify“ įmonėms sekasi geriau. Tai faktas.

  • Ruggable
  • Alo
  • Vuori
  • All Birds
  • Mattel
  • Poppi
  • Tecovas
  • Dr Squatch
  • Slinger
  • Glossier

Daugiau klientų

Pasiekite daug toliau su „Shopify“.

Interaktyvi animacija, kurioje vaizduojama, kaip dirbtinio intelekto platforma naudojama produktams rasti ir įsigyti per pokalbį.

Būkite pastebėti įvairiose dirbtinio intelekto platformose

Pirkėjai įvairiose platformose, tokiose kaip „ChatGPT“, gali atrasti jūsų gaminius ir netgi pirkti – net neišeidami iš pokalbio.
Interaktyvi svetainės animacija, vaizduojanti transformaciją į daugelį pasaulio kalbų.

Pritraukite naujus pirkėjus „Shop“ programėlėje

Atraskite integruotą kanalą, kuriame yra milijonai patvirtintų pirkėjų iš viso pasaulio, su išsaugotais mokėjimo duomenimis ir parengtomis naudoti pirkimo nuostatomis.
Interaktyvi animacija, kurioje rodoma, kaip „Shop“ programėlės naudotojas atidaro programėlę, slenka savo pagrindiniu srautu, pasirenka reklamuojamą parduotuvę pavadinimu „Villa“, tada į krepšelį įdeda rankinę iš parduotuvės ir greitai bei lengvai atsiskaito.

Plėskitės į naujas rinkas

Susikurkite parduotuvę, kuri prisitaiko prie įvairių regionų, mažmeninės prekybos vietų ir B2B pirkėjų. Kiekvienoje rinkoje kuriama individuali apsipirkimo patirtis.

Daugiau pardavimų

Pasitelkite geriausiai optimizuotą pirkimo procesą pasaulyje.

Marškinėlių, siunčiamų į „Shopify“ atsiskaitymą naudojant „Shop Pay“, vaizdo animacija.

Didesnis konvertavimo rodiklis

„Shopify“ atsiskaitymas su „Shop Pay“ užtikrina iki 36 % didesnę konversiją nei konkurentų.
Animacija, vaizduojanti internetinį krepšelį, kuriame yra nuo vienos iki trijų prekių, ir atsiskaitymo mygtuką bei „Shop Pay“ mygtuką.

Daugiau vienetų per vieną operaciją

„Shop Pay“ naudotojai per kiekvieną operaciją perka 10% daugiau gaminių.
Animacija, kurioje matoma diagrama, vaizduojanti išaugantį iki 77% sugrįžtančių klientų rodiklį, o fone krenta įvairių produktų miniatiūros.

Daugiau sugrįžtančių klientų

„Shop Pay“ naudotojai 77% dažniau sugrįžta ir perka vėl.

Mažiau išlaidų

Pasilikite sau daugiau uždarbio.

Mažesnės visos nuosavybės išlaidos

36%

Visos nuosavybės išlaidos platformoje „Shopify“ yra mažesnės nei kitose prekybos platformose.

Mažesni platformos mokesčiai

23%

Kurdami parduotuvę platformoje „Shopify“ galite sumažinti platformos išlaidas iki 23%, o eksploatavimo išlaidas – iki 19%.

Atnaujinama 2 kartus per metus

150+

„Shopify“ niekada nenustoja siūlyti inovacijų. Todėl jūsų kūrėjų komanda gali sutelkti dėmesį į kitus dalykus.

Pereikite prie „Shopify“.
Tai lengviau nei manote.

Tęskite pardavimus persikeldami

Toliau pardavinėkite ir išlaikykite SEO reitingą perkeldami savo duomenis.

Persikelkite per rekordiškai trumpą laiką

Persikelti į „Shopify“ yra greičiau nei į kitas platformas. Nenuostabu, kad kasmet čia persikelia tūkstančiai įmonių.

Gaukite pagalbos proceso metu

Supaprastinkite persikėlimą pasitelkdami novatoriškas persikėlimo į kitą platformą programėles ir migracijos ekspertus.
Nuotrauka, kurioje matyti, kaip teniso drabužiais vilkinti moteris krauna teniso kamuoliukus iš „Slinger“ kamuoliukų metimo įrenginio į „Slinger“ krepšį.
Slinger logotipas
Pastebėjome daugiau nei 20% padidėjusį konversijų skaičių netaikant jokių naujų rinkodaros taktikų.
Juda HonickmanCMO, Slinger

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