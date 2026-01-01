Больше выгоды. Меньше затрат.

Анимация: элементы платформы Shopify с информацией об аналитике для продавцов, продажах, охвате клиентов и росте количества заказов появляются и накладываются друг на друга.

С Shopify бизнес растет быстрее. Это факт.

  • Ruggable
  • Alo
  • Vuori
  • All Birds
  • Mattel
  • Poppi
  • Tecovas
  • Dr Squatch
  • Slinger
  • Glossier

Больше клиентов

Расширяйте охват с Shopify.

Интерактивная анимация: использование ИИ-платформы для поиска и покупки товаров в чате.

Станьте заметнее на ИИ-платформах

Ваши товары будут рекомендоваться покупателям на таких сервисах, как ChatGPT и Perplexity.
Интерактивная анимация: изменение языка веб-сайта для различных регионов.

Привлекайте ценных клиентов в приложении Shop

Используйте встроенный канал с миллионами проверенных покупателей по всему миру — с сохраненными платежными данными и готовыми предпочтениями по покупкам.
Интерактивная анимация: пользователь открывает приложение Shop, прокручивает главную страницу, выбирает рекомендуемый магазин Villa, добавляет сумку из этого магазина в корзину и легко оформляет заказ.

Расширяйтесь на новые рынки

Создайте магазин, который адаптируется под разные регионы, точки продаж и B2B-клиентов. Каждый рынок получает собственный персонализированный опыт покупок.

Больше продаж

Используйте самый эффективный конверсионный чекаут в мире.

Анимация: изображения рубашки переходит в демонстрацию оформления заказа Shopify с использованием Shop Pay.

Больше конверсий

Оформление заказа Shopify с Shop Pay обеспечивает конверсию до 36% выше, чем у конкурентов.
Анимация: онлайн-корзина с кнопками 'Оформить заказ' и Shop Pay, в которой появляется от одного до трех товаров.

Больше товаров в каждой покупке

Пользователи Shop Pay покупают на 10% больше товаров при каждой транзакции.
Анимация: график роста доли постоянных клиентов до 77% на фоне миниатюр различных товаров.

Больше постоянных клиентов

Пользователи Shop Pay на 77% чаще возвращаются и совершают повторные покупки.

Меньше расходов

Больше прибыли остается у вас.

ниже совокупная стоимость владения

36%

Shopify обходится дешевле, чем другие торговые платформы.

ниже комиссии платформы

23%

Сократите расходы на платформу до 23% и операционные расходы до 19% при создании магазина на Shopify.

обновлений, выпускаемых 2 раза в год

150+

Shopify постоянно внедряет инновации, чтобы ваша команда разработчиков могла сосредоточиться на других задачах.

Переходите на Shopify.
Это проще, чем вы думаете.

Продолжайте продавать в процессе перехода

Сохраняйте продажи и позиции в поисковой выдаче при переносе данных.

Переезжайте в рекордные сроки

Переход на Shopify происходит быстрее, чем на другие платформы. Неудивительно, что тысячи компаний ежегодно выбирают нашу платформу.

Получите помощь на каждом этапе

Упростите переход с помощью инновационных приложений для переноса и экспертов по миграции.
Фотография женщины в теннисной форме, которая перекладывает теннисные мячи из метательной машины Slinger в сумку Slinger.
Логотип Slinger
Мы увидели рост конверсий более чем на 20% без применения каких-либо новых маркетинговых тактик.
Джуда ХоникманДиректор по маркетингу, Slinger

Зачем продавать где-то еще?