Больше клиентов
Расширяйте охват с Shopify.
Станьте заметнее на ИИ-платформах
Ваши товары будут рекомендоваться покупателям на таких сервисах, как ChatGPT и Perplexity.
Привлекайте ценных клиентов в приложении Shop
Используйте встроенный канал с миллионами проверенных покупателей по всему миру — с сохраненными платежными данными и готовыми предпочтениями по покупкам.
Расширяйтесь на новые рынки
Создайте магазин, который адаптируется под разные регионы, точки продаж и B2B-клиентов. Каждый рынок получает собственный персонализированный опыт покупок.
Больше продаж
Используйте самый эффективный конверсионный чекаут в мире.
Больше конверсий
Оформление заказа Shopify с Shop Pay обеспечивает конверсию до 36% выше, чем у конкурентов.
Больше товаров в каждой покупке
Пользователи Shop Pay покупают на 10% больше товаров при каждой транзакции.
Больше постоянных клиентов
Пользователи Shop Pay на 77% чаще возвращаются и совершают повторные покупки.
Меньше расходов
Больше прибыли остается у вас.
ниже совокупная стоимость владения
36%
Shopify обходится дешевле, чем другие торговые платформы.
ниже комиссии платформы
23%
Сократите расходы на платформу до 23% и операционные расходы до 19% при создании магазина на Shopify.
обновлений, выпускаемых 2 раза в год
150+
Shopify постоянно внедряет инновации, чтобы ваша команда разработчиков могла сосредоточиться на других задачах.
Переходите на Shopify.
Это проще, чем вы думаете.
Переходите на Shopify.
Это проще, чем вы думаете.
Продолжайте продавать в процессе перехода
Сохраняйте продажи и позиции в поисковой выдаче при переносе данных.
Переезжайте в рекордные сроки
Переход на Shopify происходит быстрее, чем на другие платформы. Неудивительно, что тысячи компаний ежегодно выбирают нашу платформу.
Получите помощь на каждом этапе
Упростите переход с помощью инновационных приложений для переноса и экспертов по миграции.
Мы увидели рост конверсий более чем на 20% без применения каких-либо новых маркетинговых тактик.
Джуда ХоникманДиректор по маркетингу, Slinger