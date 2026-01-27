13. Apr. 2026
Kundendatenintegration verbindet Shop, CRM und Support. So schaffst du einheitliche Kundenprofile, weniger Datensilos und bessere Entscheidungen.
von Alice Viete
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